Общество
Политика
Дети
Недвижимость
Автоновости
IT-новости
Презентации
Экономика
Культура
В Мире
Логин:
Пароль (
забыли?
):
Чужой компьютер
Войти через:
Войти
Регистрация на портале
Годные тарифы c лета и на целый год предлагает компания ТТК
08-06-2017 08:27
Товары для малышей и будущих мам: где удобно и выгодно купить всё необходимое?
08-06-2017 08:22
В баре под Черняховском вспыхнул пожар
08-06-2017 05:32
Пиратский праздник пройдёт в Зеленоградске: сыграйте в лазертаг бесплатно!
08-06-2017 05:24
Калининградские компании задолжали за электроэнергию более 1,4 млрд руб.
08-06-2017 01:58
Минкультуры РФ хочет ограничить долю сеансов каждого фильма в кинотеатрах
08-06-2017 01:28
Ночью в Киеве неизвестный бросил взрывчатку к посольству США
08-06-2017 00:51
Против калининградца, избившего женщину-фельдшера скорой, возбудили уголовное дело
07-06-2017 20:06
Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
07-06-2017 18:13
Жителям Гвардейска объяснили, почему из кранов течёт грязная вода
07-06-2017 17:36
«Самолетом, поездом, машиной»: обзор RUGRAD.EU
07-06-2017 17:23
Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН
07-06-2017 17:22
Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с дочкой «Ростеха»
07-06-2017 14:42
В карьере в Зеленоградском районе обнаружили тело мужчины
07-06-2017 14:40
Минобразования: подросток из Зеленоградского района не сдавал экзамены в день гибели
07-06-2017 14:23
Живой Кёнигсберг
»
Общество
» Жителям Гвардейска объяснили, почему из кранов течёт грязная вода
Жителям Гвардейска объяснили, почему из кранов течёт грязная вода
Общество
Автор:
dess
Вчера, 17:36
89
0
Материал к публикации подготовил
dess
.
Теги:
Жителям Гвардейска объяснили
почему из кранов течёт грязная вода
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также
"Похоже на бензин, но запаха нет": в Светлогорске очевидцы обнаружили на воде налёт (фото, видео)
Жителям Калининграда, Гурьевска, Гвардейска и Черняховска повысят коммунальные платежи больше, чем в среднем по области
Отставку директора Янтарного комбината объяснили семейными обстоятельствами
Региональные власти объяснили, почему не хотят открыто обсуждать закон «О Калининградской области»
«Ребята, вам объяснили, за кого голосовать»: «Родина» заявила о подвозе военных на участки в Калининграде
Министр Цуканова назначен главой администрации Гвардейска
комментариев
Ваше имя:
*
Ваш e-mail:
*
Подписаться на комментарии
Добавить комментарий
Жителям Гвардейска объяснили, почему из кранов течёт грязная вода