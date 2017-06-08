Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с дочкой «Ростеха»

Эта российская компания занимается разработкой программного обеспечения. В среду, 7 июня, в ходе VII Форума регионов-партнеров Калининградской области врио губернатора Антон Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором «БАРС-групп» Тимуром Ахмеровым.

«Компания уже присутствует в Калининграде благодаря своим продуктам, которые используются в том числе и в государственном секторе, но сейчас мы договариваемся, что они будут создавать [здесь] свою компанию и займутся экспортом IT-продуктов из Калининграда в другие страны», — прокомментировал Алиханов.

В число направлений сотрудничества войдут ювелирная отрасль, обмен, обучение кадров и другие. Отметим, что в ходе мероприятия региональные власти подписали «рамочное» соглашение и с руководством Костромской области.

Материал к публикации подготовил