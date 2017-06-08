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Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН
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Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН

Общество
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голов в Правдинском районе. Роспотребнадзор установил несоответствие действующим нормам и правилам проекта расчетной санитарно-защитной зоны, которая предназначается для второй очереди свинокомплекса на 100 тыс. Комплекс строится рядом с поселком Ермаково компанией «Правдинское Свино Производство-2», входящей в состав холдинга с иностранным капиталом «RBPI Group».

Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН

В частности, отсутствуют сведения о разработанной программе наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, не отражены и не оценены проектные решения по функциональному зонированию санитарно-защитной зоны. Как сообщает Калининградское отделение межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт», в санитарно-эпидемиологическом заключении на проект защитной зоны, представленном на очередном выездном заседании рабочей группы по строительству свинокомплекса, перечислено 11 пунктов в проекте СЗЗ, которые не соответствуют действующим СанПиН. Не проведена оценка возможного влияния деятельности свиноводческого комплекса на качество воды. Не предусмотрены и мероприятия по защите населения от химического и физического воздействия вредных примесей на атмосферный воздух.

Пограничной в поселке Ермаково расположена на расстоянии 10 метров от границы земельного участка, где предусмотрены репродуктор, комбикормовый завод и другие производственные площадки. Кроме того, ближайшая жилая застройка на ул.

Расширение производства еще на 100 тыс. «Компания «Правдинское Свино Производство» с 2012 года является объектом жалоб жителей поселков Новобийское и Липняки на загрязнение атмосферного воздуха. голов может существенно усугубить и без того не самую благоприятную экологическую обстановку», — комментирует председатель регионального «Зеленого фронта» Олег Иванов, состоящий в рабочей группе регионального минприроды по строительству свинокомплекса.

Также у экологов вызывает серьезные сомнения законность разрешения на строительство, выданного за несколько дней до перехода данных полномочий на уровень региона, то есть в конце декабря 2016 года.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН
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Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН