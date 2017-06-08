В Калининграде отремонтируют постамент скульптуры "Борющиеся зубры"

Годные тарифы c лета и на целый год предлагает компания ТТК

08-06-2017 08:27

Товары для малышей и будущих мам: где удобно и выгодно купить всё необходимое?

08-06-2017 08:22

В баре под Черняховском вспыхнул пожар

08-06-2017 05:32

Пиратский праздник пройдёт в Зеленоградске: сыграйте в лазертаг бесплатно!

08-06-2017 05:24

Калининградские компании задолжали за электроэнергию более 1,4 млрд руб.

08-06-2017 01:58

Минкультуры РФ хочет ограничить долю сеансов каждого фильма в кинотеатрах

08-06-2017 01:28

Ночью в Киеве неизвестный бросил взрывчатку к посольству США

08-06-2017 00:51

Против калининградца, избившего женщину-фельдшера скорой, возбудили уголовное дело

07-06-2017 20:06

Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях

07-06-2017 18:13

Жителям Гвардейска объяснили, почему из кранов течёт грязная вода

07-06-2017 17:36

«Самолетом, поездом, машиной»: обзор RUGRAD.EU

07-06-2017 17:23

Проект санитарно-защитной зоны свинокомлекса «Правдинского Свино Производства» не отвечает СанПиН

07-06-2017 17:22

Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с дочкой «Ростеха»

07-06-2017 14:42

В карьере в Зеленоградском районе обнаружили тело мужчины

07-06-2017 14:40

Минобразования: подросток из Зеленоградского района не сдавал экзамены в день гибели

07-06-2017 14:23