«Самолетом, поездом, машиной»: обзор RUGRAD.EU

Какие главные «точки входа» в Калининградскую область предложили областные власти туристам и инвесторам.

Представители власти знакомили гостей с особенностями региона и пытались заинтересовать их. В среду, 7 июня, в ходе VII Форума регионов-партнеров прозвучало несколько докладов о перспективах развития Калининградской области. Ожидаемо, главные предложения коснулись сферы туризма и инвестиций.

Глава ведомства акцентировал внимание на чемпионате мира по футболу 2018 года, который, по его мнению, лучше всего подходит для просмотра футбольных матчей в следующем году и может стать для европейцев «точкой входа» в Россию. С докладом на тему туристической привлекательности Калининградской области выступил врио министра культуры и туризма Андрей Ермак.

В общем, если вы будете путешествовать в 2018 году в Калининград, вы можете ощутить себя героями этого фильма потому, что приехать сюда из Европейского союза можно практически любым видом транспорта...», — заявил Ермак. «Есть такой голливудский фильм, называется «Самолетом, поездом, машиной».

Это позволит не только посетить 4 матча, но и познакомиться с туристическим потенциалом региона. По его словам, в следующем году гостям имеет смысл приехать в Калининград на весь июнь.

Это, как правило, европейский сервис и очень невысокие цены. «Здесь самое лучшее предложение по соотношению «цена – качество» из всех российских регионов. Эта тема связана с янтарем. Что касается дополнительных бонусов. Кроме того, в Калининграде в течение месяца можно будет посмотреть на самый знаменитый парусник в мире. Мы можем предложить экскурсионные программы, связанные с промышленными аспектами добычи янтаря. Удобная логистика и небольшие расстояния позволят всем, кто хочет посмотреть матчи, посмотреть их и на стадионе, и в фан-зоне, и в наших замечательных заведениях», — пояснил врио министра. Но самое главное — это футбол.

Далее Андрей Ермак подробно остановился на различных туристических маршрутах, которые разработаны для гостей города, начиная от «фортификационного» и «экологического», заканчивая «семейным» и «пивным», и призвал иностранных коллег помочь с информированием граждан о проведении ЧМ-2018 в Калининграде.

Он начал с заявления о том, что организация нацелена на создание дружелюбной для бизнеса среды. О еще одной привлекательности региона — инвестиционной — рассказал генеральный директор «Корпорации развития Калининградской области» Владимир Зарудный.

У «Корпорации развития» свежий взгляд на старые проблемы, и мы представляем «точку входа» для любого инвестора», — пояснил Зарудный. «Для этого всё есть: близость рынков сбыта, высококвалифицированные кадры, наличие всей необходимой логистики, энергетики, свободной мощности по технологическому присоединению.

Как заявил участникам форума ее руководитель, любой предприниматель может быстро получить у них в пользование земельный участок, необходимые технические условия и консультации по запуску объекта. Корпорация является оператором индустриальных парков.

Один площадью 271 га находится в Храброво. «У нас два собственных парка. В следующем году они в полной мере будут запущены. К концу года появятся первые мощности. То есть приходи, стройся и работай. Это 39 МВт, достаточные объемы натурального газа, очистные сооружения и дороги. м газа, широкая и узкая железнодорожная колеи, прекрасные новые очистные и доступность ко всем необходимым ресурсам», — рассказал Зарудный. И парк в Черняховске площадью 1100 га — 34 МВт, 20 млн куб. Он напомнил и о нескольких частных индустриальных парках, куда корпорация также приглашает инвесторов для размещения производств.

В список других преимуществ региона, по его словам, входят наличие специнвестконтрактов, наличие статуса свободной экономической зоны, институт резидентства, минимальный порог входа для IT-компаний. Зарудный особо подчеркнул, что энергоресурсы в Калининградской области значительно дешевле, чем у соседей из Евросоюза.

Успех этих трех продуктов на мировых рынках колоссален. «На форуме в Санкт-Петербурге мы познакомились в Ильей Поповым, который создал три очень известных мультипликационных фильма «Маша и медведь», «Смешарики» и «Фиксики». Это новый продукт, совершенно свежий», — заявил гендиректор «Корпорации развития». Оборот только по [мультику] «Маша и медведь» составил свыше миллиарда долларов. Неожиданный рассказ о мультфильмах стал подводкой к тому, что Калининградская область по инициативе врио губернатора вступила в мировой кинопроцесс, заложив в бюджете деньги на производство фильмов в регионе, чтобы обеспечивать студиям налоговые преференции.

«Добро пожаловать в регион!» — заключил Зарудный. Прокомментировав еще ряд проектов корпорации, ее руководитель пригласил инвесторов к активному сотрудничеству.

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