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Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
Общество
Автор:
Honna
Вчера, 18:13
65
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Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
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Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях