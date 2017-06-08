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» » Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях

Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях

Общество
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Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
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Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях