«Живой Кёнигсберг»

Во вторник в Калининграде ветер усилится до 18 м/с
12-06-2017 20:37  
СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова
12-06-2017 17:19  
Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)
12-06-2017 15:43  
Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)
12-06-2017 12:54  
В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)
12-06-2017 12:47  
Порошенко официально запретил георгиевские ленты
12-06-2017 11:15  
В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину
12-06-2017 10:40  
Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области
12-06-2017 10:27  
Президент Польши хочет увеличить численность военных США в стране
12-06-2017 08:07  
Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40
12-06-2017 06:17  
Сборная Калининградской области КВН приглашает на сольный концерт
12-06-2017 05:41  
Десятки человек задержаны полицией в рамках несанкционированной акции протеста на Ленинском пр-те
12-06-2017 05:36  
СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей
12-06-2017 03:59  
Ночью в Зеленоградске загорелся балкон в жилом доме
12-06-2017 01:36  
В Янтарном оштрафовали троих водителей за парковку на пляже (фото, видео)
12-06-2017 01:19  
» » В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

Общество
194
0

Об этом сообщает 'РИА Новости'. На Украине хотят обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить страну.

В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

Предложение он озвучил в эфире украинского телеканала '1+1'. О создании специальной платформы предварительного информирования в Интернете, контролирующей въезд граждан РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Далее платформу необходимо будет протестировать. По его мнению, если политическое решение о создании системы будет принято, на разработку проекта необходимо уйдёт несколько месяцев.

Ранее Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС 'окончательным разводом с Россией'. Как сообщал LiveKenig, в субботу, 10 июня, президент Украины Пётр Порошенко запустил таймер обратного отсчёта времени до начала безвизового режима с Евросоюзом. Новые правила вступают в силу в ночь на 11 июня. 

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину