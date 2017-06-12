В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

Об этом сообщает 'РИА Новости'. На Украине хотят обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить страну.

Предложение он озвучил в эфире украинского телеканала '1+1'. О создании специальной платформы предварительного информирования в Интернете, контролирующей въезд граждан РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Далее платформу необходимо будет протестировать. По его мнению, если политическое решение о создании системы будет принято, на разработку проекта необходимо уйдёт несколько месяцев.

Ранее Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС 'окончательным разводом с Россией'. Как сообщал LiveKenig, в субботу, 10 июня, президент Украины Пётр Порошенко запустил таймер обратного отсчёта времени до начала безвизового режима с Евросоюзом. Новые правила вступают в силу в ночь на 11 июня.

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