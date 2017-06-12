Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

Калининградцы также могут увидеть военную экипировку и различные спасательные средства. В День России, 12 июня, на площади Победы Балтийский флот представил образцы современной боевой техники и вооружения.

В центре города люди могут наблюдать бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня 'Град', артиллерийскую установку 'Гиацинт', самоходный ракетно-пушечный комплекс 'Панцирь С-1', 'БМП-2', а также различные машины связи и управления. На выставке представлена техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтфлота.

На выставочных стендах представлены экипировка и снаряжение Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО. Для гостей развёрнуты армейские палатки.

Кандидатам рассказывают о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих. В мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту желающие могут пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Перед сценой устроят показательный рукопашный бой морской пехоты. С 18:30 до 19:10 в программе 'Патриоты России' состоится выступление ансамбля морской пехоты 'Чёрные береты'. С более подробной программой празднования Дня России и полной схемой перекрытия движения можно ознакомиться здесь.

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