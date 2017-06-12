«Живой Кёнигсберг»

Во вторник в Калининграде ветер усилится до 18 м/с
12-06-2017 20:37  
СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова
12-06-2017 17:19  
Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)
12-06-2017 15:43  
Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)
12-06-2017 12:54  
В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)
12-06-2017 12:47  
Порошенко официально запретил георгиевские ленты
12-06-2017 11:15  
В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину
12-06-2017 10:40  
Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области
12-06-2017 10:27  
Президент Польши хочет увеличить численность военных США в стране
12-06-2017 08:07  
Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40
12-06-2017 06:17  
Сборная Калининградской области КВН приглашает на сольный концерт
12-06-2017 05:41  
Десятки человек задержаны полицией в рамках несанкционированной акции протеста на Ленинском пр-те
12-06-2017 05:36  
СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей
12-06-2017 03:59  
Ночью в Зеленоградске загорелся балкон в жилом доме
12-06-2017 01:36  
В Янтарном оштрафовали троих водителей за парковку на пляже (фото, видео)
12-06-2017 01:19  
» » Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

Общество
141
0

Калининградцы также могут увидеть военную экипировку и различные спасательные средства. В День России, 12 июня, на площади Победы Балтийский флот представил образцы современной боевой техники и вооружения.

Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

В центре города люди могут наблюдать бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня 'Град', артиллерийскую установку 'Гиацинт', самоходный ракетно-пушечный комплекс 'Панцирь С-1', 'БМП-2', а также различные машины связи и управления. На выставке представлена техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтфлота.

На выставочных стендах представлены экипировка и снаряжение Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО. Для гостей развёрнуты армейские палатки.

Кандидатам рассказывают о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих. В мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту желающие могут пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Перед сценой устроят показательный рукопашный бой морской пехоты. С 18:30 до 19:10 в программе 'Патриоты России' состоится выступление ансамбля морской пехоты 'Чёрные береты'. С более подробной программой празднования Дня России и полной схемой перекрытия движения можно ознакомиться здесь.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)