Порошенко официально запретил георгиевские ленты

Об этом сообщает 'РИА Новости'. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете 'изготовления и пропаганды' георгиевской ленточки в стране.

Предметы с символикой изымаются у владельца. Согласно закону, за 'публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение' георгиевской ленточки или изображения на Украине предусматриваются штрафы в размере от 850 до 2550 тысяч гривен. При повторном нарушении закона штраф увеличивается до 5100 гривен или административный арест до 15 суток.

Если их ордена или медали содержат элементы георгиевской ленты, налагать штраф на владельцев не будут. Исключение предусмотрено лишь для ветеранов Великой Отечественной войны.

За данное решение проголосовали 238 из 338 народных депутатов Украины. Закон о запрете георгиевской ленты в стране Верховная рада приняла в мае 2017 года и ввела административную ответственность за её использование.

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