Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области

Об этом пишет 'Интерфакс', ссылаясь на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения авиации. В День России, 12 июня самолёты НАТО совершили очередной разведывательный полёт у границ Калининградской области.

Разведчики совершили полёты у границ Калининградской области. Сообщается, что стратегические самолёты ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и RC-135W с бортовым номером 62-4138 вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Радиотехническая разведка велась вдоль российских морских и сухопутных границ. Авиация находилась в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем около трёх часов.

Он осуществлял полёт к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского Гданьска. Параллельно на юге Балтики наблюдал самолёт НАТО – разведчик дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Те же самые самолёты RC-135U, RC-135W и AWACS осуществили совместные полёты у российских границ на юге Балтики. Аналогичная разведывательная операция была совершена 7 июня 2017 года.

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