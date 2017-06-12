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СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова
Общество
Автор:
Robin
Вчера, 17:19
114
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Материал к публикации подготовил
Robin
.
Теги:
СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова
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СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова