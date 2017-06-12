Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)

Шестичасовой музыкальный праздник начался в 12:00. В понедельник, 12 июня, на стадионе 'Балтика' состоялся интерактивный фестиваль красок 'ЦветоЛетоФест'.

На сцене выступили творческие коллективы, а хедлайнером стал DJ LOSKIN из Москвы. Организаторы фестиваля приготовили три тонны ярких красок холи.

Для тех, кто ищет свою вторую половинку, организовали зону знакомств. На стадионе также прошли мастер-классы по различным видам спорта и фитнеса, эксперименты в интерактивной научной лаборатории и литературная дуэль. Как сообщают организаторы, в фестивальный день была открыта самая большая за всю историю публичных мероприятий фотозона.

Завершился праздник запуском красочного триколора с главной сцены. Желающие смогли подать заявку на участие в любой смене 'Балтийского Артека', пострелять в тире из 30 видов оружия и даже вступить в ряды волонтёров по подготовке к чемпионату мира по футболу.

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