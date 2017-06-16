Обратившуюся к Путину девушку с четвёртой стадией рака экстренно госпитализировали

Об этом пишет ТАСС. Больную онкологией девушку из города Апатиты Мурманской области, которая накануне обратилась к президенту в ходе 'Прямой линии', экстренно госпитализировали.

Её состояние оценивается как стабильное', — сказал главврач. 'После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в мурманскую областную больницу.

При этом, по её словам, изначально врачи ставили ей диагноз 'межпозвоночный остеохондроз', лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. В ходе 'Прямой линии' к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз 'рак четвёртой стадии'. При этом девушка рассказала, что в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний город.

Материал к публикации подготовил