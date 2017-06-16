Госдума одобрила законопроекты о наказаниях за блокирование скорых и нападение на медиков

Об этом пишет 'Российская газета'. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нападения на врачей, а также за блокирование дороги скорой помощи.

Один из авторов поправок — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уточняет, что впервые в российском законодательстве предлагаются комплексные меры защиты врача и пациента. Уголовную ответственность планируют ввести для тех, кто мешает работать людям в белых халатах. Предусмотрены как административные, так и уголовные меры ответственности.

Уточняется, что у скорой должны быть при этом включены проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Если водитель не пропустил скорую и врачи приехали к пациенту с нарушением установленных сроков, то автомобилисту грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В случае причинения средней тяжести вреда здоровью больного устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или арест до четырёх месяцев. Если же пациент в результате задержки пострадал, то наказания ужесточаются. Если больной из-за этого умер, то осуждённому может быть назначено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до четырёх лет.

В пояснительной записке отмечается, что 'в среднем это составляет 1–2 нападения в месяц в субъекте РФ'. Согласно статистике, в 2016 году было зафиксировано 1 226 случаев незаконных действий в отношении врачей.

Материал к публикации подготовил