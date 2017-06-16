В Гусеве начали съёмки кино "Дорога в Париж" с Маковецким и Литвиновой

Об этом пишет сайт 'Вести-Калининград'. В Гусеве стартовали масштабные съёмки художественного фильма под названием 'Дорога в Париж'.

Сюжет картины до конца пока не раскрывается. По сценарию, после Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню.

Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали День Победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. 'Будет много трюковых сцен, и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. В Калининградской области снимаем потому, что действие фильма происходит в Германии. Эта история основана на реальных событиях. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь', — отметил режиссёр Сергей Саркисов.

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