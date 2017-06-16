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» » На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник

На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник

Общество
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Дзержинского в Калининграде не состоялся из-за отсутствия заявок. Аукцион на проведение ремонта проезжей части по ул. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник

Энергетиков, а также провести работы по устройству пешеходных переходов на проспекте Победы, 188 и 210, проспекте Калинина, 57, ул. Победителю конкурса предстояло отремонтировать по заказу администрации Калининграда участок дороги от проспекта Калинина до ул. Начальная цена контракта составляла 48,2 млн руб. Артиллерийской, 27.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник
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На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник