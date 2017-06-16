Перевозчики: Минфин выпустил приказ, сильно осложняющий работу паромной линии Усть-Луга – Балтийск

Фактически это означает возврат полноценного таможенного контроля грузов, следующих паромом из России в Россию. В мае Минфин РФ выпустил приказ (Приказ Минфина России от 11.05.2017 N 73н «Об установлении особенностей таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом»), исполнение которого может привести к возврату необходимости оформления процедуры таможенного транзита на паромной линии Усть-Луга – Балтийск. Об этом сегодня на заседании комитета по транспорту заявил глава компании «Транс-Эксим» Юрий Пятанов.

Данный приказ вступает в силу 3 июля.

Однако таможенные органы неохотно его исполняли. Как пояснил Пятанов RUGRAD.EU, необходимость оформления таможенного транзита на линии Усть-Луга – Балтийск отпала в 2015 году, когда были проведены соответствующие поправки в законодательство. Теперь, когда вышел приказ Минфина, возвращающий необходимость оформления таможенного транзита, вероятен фактический возврат данной процедуры, несмотря на то, что статус закона выше, чем приказа министерства, отмечает Пятанов.

Это сильно ударит в первую очередь по пассажирам паромов, которые должны будут декларировать свое имущество при путешествии на автомобиле паромом в Калининградскую область.

В результате члены комитета решили выступить с обращением о приостановлении действия приказа Минфина РФ до устранения возникшей правовой коллизии.

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