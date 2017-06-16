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В Минобрнауки рассказали о резком сокращении списка учебников
Общество
Автор:
Honna
Вчера, 18:28
110
0
Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
В Минобрнауки рассказали о резком сокращении списка учебников
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В Минобрнауки рассказали о резком сокращении списка учебников