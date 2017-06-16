На трассе Советск – Талпаки столкнулись BMW и Mercedes, двое госпитализированы (фото)

16-06-2017 20:57

В Минобрнауки рассказали о резком сокращении списка учебников

16-06-2017 18:28

В Гусеве начали съёмки кино "Дорога в Париж" с Маковецким и Литвиновой

16-06-2017 16:44

В Калининградской области зафиксирован максимум добычи песка

16-06-2017 16:38

На ул. Летней спасатели срезали крышу Audi, чтобы достать пострадавшую автомобилистку (фото)

16-06-2017 15:47

Обратившуюся к Путину девушку с четвёртой стадией рака экстренно госпитализировали

16-06-2017 14:44

Госдума одобрила законопроекты о наказаниях за блокирование скорых и нападение на медиков

16-06-2017 14:38

Перевозчики: Минфин выпустил приказ, сильно осложняющий работу паромной линии Усть-Луга – Балтийск

16-06-2017 14:24

На аукцион по ремонту ул. Дзержинского в Калининграде не заявился ни один участник

16-06-2017 14:24

В Калининграде девочке с острым лейкозом собирают деньги на поездку в московскую больницу

16-06-2017 13:52

Въезд на литовскую сторону Куршской косы подорожает в четыре раза

16-06-2017 13:52

Детектив, DJ-сет и новая кофейня: в библиотеке Чехова пройдёт праздник

16-06-2017 13:27

"Тут наши солдаты молились": Ярошук объяснил решение сохранить часть брусчатки на ул. Житомирской

16-06-2017 13:11

В Калининграде командующий войсками ЗВО проверит боеготовность Балтийского флота

16-06-2017 13:02

В Калининграде 31-летняя домработница обокрала нанимательницу

16-06-2017 12:56