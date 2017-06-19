«Живой Кёнигсберг»

Алиханов опроверг слухи о том, что воспитанников домов ребёнка принудительно возвращали в семьи
19-06-2017 22:06  
В Калининградской области хотят проложить веломаршрут EuroVelo из Литвы в Польшу
19-06-2017 21:24  
Земля рядом с Домом Советов и участки под каскадами и бассейнами рядом с ним передана областному правительству
19-06-2017 21:13  
Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб
19-06-2017 19:21  
Калининград вошёл в топ-пять российских городов с самой вкусной едой
19-06-2017 19:13  
Препараты на базе вещества velpatasvir: показания к применению и побочные действия
19-06-2017 18:01  
В СНТ "Радуга" подключили к электросети 25 домов
19-06-2017 17:26  
Полиция возбудила дело после смертельного ДТП со скорой у гостиницы "Калининград"
19-06-2017 17:12  
Антон Алиханов не собирается уходить в отпуск перед губернаторскими выборами
19-06-2017 16:47  
Немцы и калининградцы пытались вывезти из области в Польшу поддельные Gucci, Chanel, Dior
19-06-2017 16:45  
Правительство готово предложить инвестору землю на Суворова и Артиллерийской в обмен на дома для обманутых дольщиков
19-06-2017 16:32  
В Калининграде полиция разыскивает 29-летнего серийного нарушителя ПДД (фото)
19-06-2017 15:47  
Для линии Усть-Луга — Балтийск построят три грузопассажирских парома
19-06-2017 15:32  
Все виды наружной рекламы от компании Гравитация
19-06-2017 15:12  
По просьбе ритуального агентства участки за БСМП переведут из зоны медучреждений в коммерческую
19-06-2017 15:09  
» » Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб

Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб

Общество
97
0

Эта тема была поднята в связи с тем, что недавно новым помощником главы региона стал 23-летний сын бизнесмена и в прошлом заместителя полпреда президента в СЗФО Александра Дацышина — Дмитрий Дацышин. В понедельник, 19 июня врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы представителей СМИ, заявил, что он лично отбирает себе помощников.

Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб

“Нет, у нас нет конкурсов на помощников. “Вы помощников себе подбираете по конкурсу или по знакомству?” - спросили журналисты. “И как они у вас появляются?” “Я беру их на работу.” “Кто-то просит, чтобы их взяли?” “Нет, ну что вы”, - заверщил дискуссию Алиханов. Насколько я помню”, - ответил Алиханов.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб