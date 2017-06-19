Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб

Эта тема была поднята в связи с тем, что недавно новым помощником главы региона стал 23-летний сын бизнесмена и в прошлом заместителя полпреда президента в СЗФО Александра Дацышина — Дмитрий Дацышин. В понедельник, 19 июня врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы представителей СМИ, заявил, что он лично отбирает себе помощников.

“Нет, у нас нет конкурсов на помощников. “Вы помощников себе подбираете по конкурсу или по знакомству?” - спросили журналисты. “И как они у вас появляются?” “Я беру их на работу.” “Кто-то просит, чтобы их взяли?” “Нет, ну что вы”, - заверщил дискуссию Алиханов. Насколько я помню”, - ответил Алиханов.

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