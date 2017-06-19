Земля рядом с Домом Советов и участки под каскадами и бассейнами рядом с ним передана областному правительству

В июне завершился процесс по передаче муниципальной недвижимости на Ленинском проспекте, 81-а в собственность областного правительства. Администрация Калининграда избавилась от всех активов, связанных с Домом Советов. кв м в центре Калининграда. На официальном портале правовой информации опубликован текст постановления правительства региона о приеме в собственность земельного участка площадью 32,8 тыс.

Вместе с ним в областную собственность из муниципальной будут переданы застроенные земельные участки, на которых расположены каскады и резервуары бассейнов советской постройки. Речь идёт об участке, расположенном рядом с Домом Советов. Обременения установлены на срок до 2054 года. Свободный земельный участок рядом с Домом Советов находится в аренде у ООО «Протострой». Эта же компания является собственником 85 % Дома Советов и, как отмечалось ранее в судебном заседании, не перечисляет арендные платежи за арендуемый участок.

В марте 2017 года стало известно о решении городского совета депутатов передать муниципальное имущество - землю возле легендарного недостроя в безвозмездное пользование областным властям. Администрация Калининграда также владела 15 % Дома Советов, однако год назад передала свою долю правительству области.

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