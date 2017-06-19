Алиханов опроверг слухи о том, что воспитанников домов ребёнка принудительно возвращали в семьи

19-06-2017 22:06

В Калининградской области хотят проложить веломаршрут EuroVelo из Литвы в Польшу

19-06-2017 21:24

Земля рядом с Домом Советов и участки под каскадами и бассейнами рядом с ним передана областному правительству

19-06-2017 21:13

Алиханов: Мои помощники появляются без чьих-либо просьб

19-06-2017 19:21

Калининград вошёл в топ-пять российских городов с самой вкусной едой

19-06-2017 19:13

Препараты на базе вещества velpatasvir: показания к применению и побочные действия

19-06-2017 18:01

В СНТ "Радуга" подключили к электросети 25 домов

19-06-2017 17:26

Полиция возбудила дело после смертельного ДТП со скорой у гостиницы "Калининград"

19-06-2017 17:12

Антон Алиханов не собирается уходить в отпуск перед губернаторскими выборами

19-06-2017 16:47

Немцы и калининградцы пытались вывезти из области в Польшу поддельные Gucci, Chanel, Dior

19-06-2017 16:45

Правительство готово предложить инвестору землю на Суворова и Артиллерийской в обмен на дома для обманутых дольщиков

19-06-2017 16:32

В Калининграде полиция разыскивает 29-летнего серийного нарушителя ПДД (фото)

19-06-2017 15:47

Для линии Усть-Луга — Балтийск построят три грузопассажирских парома

19-06-2017 15:32

Все виды наружной рекламы от компании Гравитация

19-06-2017 15:12

По просьбе ритуального агентства участки за БСМП переведут из зоны медучреждений в коммерческую

19-06-2017 15:09