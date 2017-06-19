В Калининградской области хотят проложить веломаршрут EuroVelo из Литвы в Польшу

Об этом врио губернатора Антон Алиханов рассказал в интервью ТАСС. В Калининградской области планируют проложить велосипедный маршрут из Литвы в Польшу.

Куршская коса и далее – вдоль побережья. 'Есть идея проложить маршрут EuroVelo из Литвы в Польшу через территорию нашей области. Надеюсь, найдём деньги и реализуем задумку в ближайшие годы', – пояснил Алиханов.

Её общая длина составит 750 метров. В апреле в Зеленоградске построили первые 170 метров велодорожки вдоль авандюны. Ранее сообщалось, что у Минтранса есть наработки по продлению европейских велосипедных коридоров через территорию Калининградской области.

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