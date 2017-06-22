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» » Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)

Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)

Общество
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В России 22 июня официально считается Днём памяти и скорби. В четверг, 22 июня, жители Калининграда возложили венки и красные гвоздики к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам. Ежегодно в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, калининградцы приходят к мемориалу, чтобы почтить память тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. В этот день 1941 года в четыре часа утра началась война.

Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)

Завершились мемориальные торжества у памятника 1 200 гвардейцам маршем воинских подразделений. Участники акции почтили память погибших минутой молчания.

— Мы должны помнить бессмертный подвиг, который свершился в четыре утра в Брестской крепости. 'Сегодняшний день — это хороший урок памяти для сегодняшнего и будущего поколения, — сказал глава Калининграда Александр Ярошук. На 70-летии я был в крепости, это непередаваемое чувство, слёзы на глазах. Деревня моего отца, прадедов в 40 км от этого места. Мы всегда будем помнить этот подвиг героев'. 

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)
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Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)