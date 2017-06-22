Белые шары в небо: во Фридландских воротах прошло мероприятие "Гордимся, помним, благодарим"

На нём присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской области, боевых действий в Афганистане, воспитанники детского дома 'Надежда', представители общественных организаций и молодёжь города. В Калининграде 22 июня во Фридландских воротах прошло мероприятие 'Гордимся, помним, благодарим', посвящённое Дню памяти и скорби. После чего дети исполнили песни о войне и прочли стихи. Началось мероприятие театрализованной постановкой.

В завершение в небо были выпущены белые шары как символ душ павших на войне. Также были организованы фотозона со снимками на военную тематику, выставка военной техники с участием реконструкторов, стол с угощениями для ветеранов и полевая кухня для всех желающих.

22 июня — день скорби не только о тех, кто принял тогда на себя первый удар, но и о тех, кто ковал Победу в тылу и на фронте все военные годы', — отметил Андрей Кропоткин. 'Сегодня исполнилось 76 лет с того дня, как началась Великая Отечественная война.

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