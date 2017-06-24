Поступления в бюджет Калининграда по сельхозналогу увеличились почти в 5 раз

Профицит составил более 153 млн руб. В первом квартале 2017 года бюджет Калининграда по доходам был исполнен на 2,69 млрд руб., по расходам — на 2,53 млрд руб.

Перевыполнение коснулось единого сельскохозяйственного налога — на 117,3 млн руб., что в 4,7 раз больше запланированных поступлений, налога на доходы физических лиц — на 20,1 млн руб., налога на имущество физлиц — на 3,7 млн руб., государственной пошлине — на 1,7 млн руб. За отчетный период кассовый план по налоговым доходам исполнен на 110 % — в бюджет дополнительно привлечено 120 млн руб. по другим налоговым источникам. Вместе с тем бюджет города недополучил около 25,4 млн руб.

Основное перевыполнение связано с трехкратным ростом доходов от продажи материальных и нематериальных активов. По итогам первого квартала кассовый план по неналоговым доходам исполнен на 121 %, что обеспечило дополнительные поступления в сумме 32 млн руб. Кроме того, исполнение безвозмездных поступлений в бюджет составило 1,2 млрд руб.

На программные мероприятия было потрачено 2,18 млрд руб., на непрограммные — 351 млн руб. Кассовый план по расходам города был исполнен на 95,6 %. Неосвоенными оказались 115,8 млн руб.

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