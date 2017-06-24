Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Об этом сообщает телеканал 'Россия'. Единственный в России плавучий маяк 'Ирбенский' покинул Кронштадт и направился в Калининград.

Судно чуть не застряло в доке Кронштадского морского завода. Плавучий маяк вышел из Кронштадта в пятницу, 23 июня. Его вручную развернули матросы и сотрудники Музея мирового океана, экспонатом которого станет 'Ирбенский'.

Поэтому мы сами развернули вручную “Ирбенский”, благо у нас заместитель по флоту ? 'Здесь стоит большой корабль “Смольный”, буксиры побоялись его повредить. яхтсмен, моряк, понимает, что к чему, и команда опытная', – цитирует телеканал директора музея Светлану Сивкову.

'Ирбенский' отправился в Калининград на двух буксирах и без команды. Путь до Калининграда займёт от четырёх до пяти дней.

В 2016 году музей сообщил о том, что проведёт капремонт судна. О том, что плавучий маяк 'Ирбенский' пополнит экспозицию Музея Мирового океана, стало известно в 2015 году. Он нёс службу с 1962 года. 'Ирбенский' – единственный оставшийся в России плавучий обитаемый маяк и последний из построенных в мире образцов навигационного оборудования этого класса.

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