«Живой Кёнигсберг»

Письменный стол – незаменимый предмет мебели
24-06-2017 16:32  
Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана
24-06-2017 13:25  
В Черняховске Renault сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
24-06-2017 13:16  
На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"
24-06-2017 12:24  
На Московском проспекте из-за ДТП с грузовиком и легковушкой образовалась пробка
24-06-2017 11:47  
В Калининграде на ул. Дубовая аллея обнаружили тело мужчины
24-06-2017 11:36  
Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей
24-06-2017 09:11  
Сборная РФ по кёрлингу с калининградками в составе отправится на турнир в Канаду
24-06-2017 08:00  
Харизматичная речь — путь к успеху: тренер по ораторскому мастерству делится секретами успешного выступления
24-06-2017 06:55  
Google откажется от сканирования личной почты для персонализации рекламы
24-06-2017 06:40  
Поступления в бюджет Калининграда по сельхозналогу увеличились почти в 5 раз
24-06-2017 06:17  
Голодец: к октябрю будут готовы предложения по продлению программы материнского капитала
24-06-2017 04:05  
Полномочия главы ЦБ Набиуллиной продлили на пять лет
24-06-2017 03:37  
Под Черняховском огонь уничтожил довоенное здание
24-06-2017 03:06  
На звание "Почётный гражданин города Калининграда" претендуют пять человек (список)
24-06-2017 02:09  
» » Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Общество
105
0

Об этом сообщает телеканал 'Россия'. Единственный в России плавучий маяк 'Ирбенский' покинул Кронштадт и направился в Калининград.

Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Судно чуть не застряло в доке Кронштадского морского завода. Плавучий маяк вышел из Кронштадта в пятницу, 23 июня. Его вручную развернули матросы и сотрудники Музея мирового океана, экспонатом которого станет 'Ирбенский'. 

Поэтому мы сами развернули вручную “Ирбенский”, благо у нас заместитель по флоту ? 'Здесь стоит большой корабль “Смольный”, буксиры побоялись его повредить. яхтсмен, моряк, понимает, что к чему, и команда опытная', – цитирует телеканал директора музея Светлану Сивкову.

'Ирбенский' отправился в Калининград на двух буксирах и без команды. Путь до Калининграда займёт от четырёх до пяти дней.

В 2016 году музей сообщил о том, что проведёт капремонт судна. О том, что плавучий маяк 'Ирбенский' пополнит экспозицию Музея Мирового океана, стало известно в 2015 году. Он нёс службу с 1962 года. 'Ирбенский' – единственный оставшийся в России плавучий обитаемый маяк и последний из построенных в мире образцов навигационного оборудования этого класса.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана