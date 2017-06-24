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На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"
Общество
Автор:
Adimas
Сегодня, 12:24
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Материал к публикации подготовил
Adimas
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Теги:
На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"
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На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"