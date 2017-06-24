Письменный стол – незаменимый предмет мебели

24-06-2017 16:32

Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

24-06-2017 13:25

В Черняховске Renault сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

24-06-2017 13:16

На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"

24-06-2017 12:24

На Московском проспекте из-за ДТП с грузовиком и легковушкой образовалась пробка

24-06-2017 11:47

В Калининграде на ул. Дубовая аллея обнаружили тело мужчины

24-06-2017 11:36

Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей

24-06-2017 09:11

Сборная РФ по кёрлингу с калининградками в составе отправится на турнир в Канаду

24-06-2017 08:00

Харизматичная речь — путь к успеху: тренер по ораторскому мастерству делится секретами успешного выступления

24-06-2017 06:55

Google откажется от сканирования личной почты для персонализации рекламы

24-06-2017 06:40

Поступления в бюджет Калининграда по сельхозналогу увеличились почти в 5 раз

24-06-2017 06:17

Голодец: к октябрю будут готовы предложения по продлению программы материнского капитала

24-06-2017 04:05

Полномочия главы ЦБ Набиуллиной продлили на пять лет

24-06-2017 03:37

Под Черняховском огонь уничтожил довоенное здание

24-06-2017 03:06

На звание "Почётный гражданин города Калининграда" претендуют пять человек (список)

24-06-2017 02:09