Алиханов попал в рейтинг самых малооплачиваемых глав регионов по версии "Коммерсантъ-Власть"

Об этом сообщает издание 'Коммерсантъ-Власть', составившее рейтинг. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попал в число самых малооплачиваемых глав регионов России.

В этом году его возглавил губернатор Псковской области Андрей Турчак, чей доход составил 718 тыс. Рейтинг подводит итоги декларационной кампании губернаторов. На втором месте оказался глава Калмыкии Алексей Орлов. рублей. На третьем месте глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов с доходом 1,3 млн рублей. Он задекларировал 1,2 млн рублей.

Вторым врио в числе малооплачиваемых губернаторов стал глава Адыгеи Мурат Кумпилов с заработком в 1,6 млн. Алиханов попал в рейтинг с задекларированным доходом в 2,6 млн рублей. В рейтинг вошли также глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (2 млн рублей) и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров (2,3 млн рублей).

Антон Алиханов указал заработанную за год сумму в 2,61 млн рублей, три квартиры и Mitsubishi Outlander. В мае правительство Калининградской области отчиталось о доходах.

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