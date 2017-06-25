Глава Янтарного: Число выезжающих на пляжи сократилось благодаря рейдам полиции

Об этом LiveKenig рассказал глава городского округа Алексей Заливатский. Число выезжающих на пляжи в Янтарном сократилось благодаря еженедельным рейдам полиции.

Теперь они оставляют автомобили в разрешённых местах. По словам главы городского округа, многие автомобилисты перестали парковаться в пляжной зоне.

Чиновники предложили калининградцам сообщать о нарушениях и присылать снимки машин, паркующихся на расстоянии менее 500 метров от уреза воды. Накануне в облдуме обсуждали, как найти управу на любителей погонять по берегу.

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