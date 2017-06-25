Общество
Политика
Дети
Недвижимость
Автоновости
IT-новости
Презентации
Экономика
Культура
В Мире
Логин:
Пароль (
забыли?
):
Чужой компьютер
Войти через:
Войти
Регистрация на портале
Две трети литовцев высказались за создание армии Евросоюза
25-06-2017 14:51
В Центральном парке провели квест для студентов на знание законов
25-06-2017 12:17
Алиханов попал в рейтинг самых малооплачиваемых глав регионов по версии "Коммерсантъ-Власть"
25-06-2017 11:46
В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами
25-06-2017 11:33
Глава Янтарного: Число выезжающих на пляжи сократилось благодаря рейдам полиции
25-06-2017 11:02
В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро
25-06-2017 10:30
Премьер Эстонии о России: У нас нулевые политические отношения
25-06-2017 10:10
Под Зеленоградском нашли торпеду ВМС США времён Второй мировой войны
25-06-2017 09:58
На Советском проспекте на трамвайных путях столкнулись Volkswagen и Hyundai
25-06-2017 09:16
Сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв Мексике
25-06-2017 09:07
Роскомнадзор о блокировке Telegram: счёт идёт на дни
25-06-2017 07:45
В Черняховске пожарные спасли от огня "Оку"
25-06-2017 06:36
Посольство РФ в Норвегии: отношения стран ухудшатся из-за размещения войск США
25-06-2017 06:05
В Гвардейске ищут 87-летнюю пенсионерку, пропавшую в субботу
25-06-2017 05:12
В Калининграде ищут 30-летнего мужчину, пропавшего четыре дня назад
25-06-2017 04:15
Живой Кёнигсберг
»
Общество
» В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами
В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами
Общество
Автор:
Adimas
Вчера, 11:33
144
0
Материал к публикации подготовил
Adimas
.
Теги:
В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также
В Калининграде ищут выпускников на съёмки сериала для Первого канала
В Калининграде ищут актёров на роль охранников китайского бандита
Из-за съёмок сериала для "Первого канала" в Калининграде задержат ремонт тротуара у Музея янтаря
В Калининграде требуются актёры массовки для съёмок сериала с Прилучным
В Калининграде для съёмок в сериале ищут мужчину, понимающего язык глухонемых
В Калининграде ищут актёров для съёмок в сериале с Прилучным
комментариев
Ваше имя:
*
Ваш e-mail:
*
Подписаться на комментарии
Добавить комментарий
В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами