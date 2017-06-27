«Калининградская мясная компания» оштрафована за нарушение закона о ветеринарии

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В отношении «Калининградской мясной компании» («Камко») возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований ветеринарного законодательства.

В результате выездной внеплановой проверки в поселок Холмы Зеленоградского района, где располагается ООО «Камко», выяснилось, что на производстве допущены нарушения требований федеральных законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ряда пунктов санитарных правил для предприятий мясной промышленности, санитарных правил для холодильников, правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов Госветнадзора, а также ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению дератизационных мероприятий.

Юридическому лицу назначено наказание в виде 10 тыс. В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении в сфере ветеринарии. административного штрафа. руб. руб. Исполнительный директор ООО «Камко» также признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 3 тыс.

Постановления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.

Материал к публикации подготовил