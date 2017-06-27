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В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ

Общество
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Об этом сообщают 'Известия' с ссылкой на собственные источники в правительстве и силовых структурах. Проживающие на территории России лица без гражданства получат новые документы, удостоверяющие их личность.

В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ

В новом документе будут указаны основные данные о владельце, его фотография и фактический адрес проживания. Соответствующий законопроект готовит МВД. Получить его смогут в том числе те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность. 

Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. 'Он будет действовать ещё до получения разрешения на временное проживание. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются', – отметил председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

Ещё около семи тысяч живут в России по виду на жительство. По данным МВД России, около 400 лиц без гражданства находятся в стране по разрешению на временное проживание.

Раньше опрос 'Левада-центра' выяснил: большая часть россиян считает, что правительство должно ограничить приток мигрантов. В мае стало известно о том, что иностранцы, которые приедут в Россию для получения РВП (разрешения на временное проживание), должны будут оформлять для этого дополнительную визу. Правительство будет ежегодно утверждать квоты на такие визы.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ
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В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ