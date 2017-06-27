В России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика

Список пополнился паспортом болельщика (FAN ID) и водительскими правами, сообщает 'РИА Новости'. В России расширили перечень документов, по которым можно продавать алкоголь.

Проверять возраст по паспорту болельщика продавцы смогут до 31 декабря 2018 года. Таким образом, Минпромторг расширил перечень документов, по которым можно установить совершеннолетие покупателя, с 12 до 14.

Его необходимо получить после приобретения билета на матч. Паспорт болельщика (FAN ID) выдаётся бесплатно. В июне в Калининграде приступили к выдаче этих документов. Адреса и график работы центров выдачи FAN ID (паспортов болельщиков) размещены на портале www.fan-id.ru.

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