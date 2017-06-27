Мошенники третируют калининградских предпринимателей угрозами о "проверках Роспотребнадзора"

Об этом сообщается на сайте ведомства. В Калининградской области действуют мошенники, которые, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора по Калининградской области, сообщают о предстоящих проверках и предлагают 'урегулировать' ситуацию с помощью взяток.

При этом с планом проверок можно ознакомиться на сайте управления. 'Все проверки осуществляются должностными лицами управления в соответствии с распоряжениями, изданными по установленным основаниям, которые в обязательном порядке под роспись предъявляются хозяйствующим субъектам в момент начала проверки', — говорится в сообщении.

Так, в начале июня у бизнесменов вымогали деньги 'на погашение вспышки туберкулёза'. Стоит отметить, что калининградские мошенники довольно часто прикрываются Роспотребнадзором. Ранее, угрожая 'проверками', бизнесменам рекомендовали приобрести некую типографскую продукцию, которая (с их слов) должна быть размещена в 'Уголке для потребителей' у каждого предпринимателя.

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