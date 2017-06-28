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» » В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев

В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев

Общество
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Об этом сообщает газета 'Страна Калининград'.  В июне 2017 года администрация Калининграда выдала разрешения на вырубку 800 деревьев в городской черте.

В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев

По закону человек или компания, производящие вырубки, должны выплатить стоимость уничтоженных растений и провести компенсационные высадки. В июне мэрия выдала порубочные билеты почти на 1000 деревьев. В прошлом году, например, в городе таким образом посадили всего шесть деревьев и 107 кустов — на проспекте Мира и ул. Отмечается, что с 2012 года в Калининграде высадили 3269 деревьев и кустов. Алданской.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев
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В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев