Павел Прилучный встретился с детьми в кинематографическом лагере в Светлогорске

В Светлогорске, что в Калининградской области работает детский оздоровительно-развлекательный лагерь с кинематографическим уклоном. Во второй половине июня для многих детей лагеря случилось знаменательное событие - приезд Павла Прилучного. Для многих воспитанников кинематографического лагеря личная встреча с одним из любимых актеров кино стала самым запоминающимся событием. Мероприятие было организовано по поводу праздника завершения очередной смены в кинематографическом лагере, где отдыхали, веселились и развивались дети от 8 до 12 лет.

Общение детей с Павлом Прилучным можно было охарактеризовать, как открытое и непринужденное. Для справедливости стоит отметить, что сначала некоторые участники лагеря вели себя стеснительно и сковано. Это можно объяснить, ведь не каждый день выпадает возможность вживую увидеть звезду, которую раньше видели только по телевизору или в интернете. Но Павел с первых секунд встречи показал, что он простой и открытый человек. После этого общение стало активным, позитивным и практически неудержимым. Несмотря на то, что беседа затянулась, Прилучным с видимым удовольствием отвечал на все вопросы, которые порой имели личный и даже каверзный характер.

В основном Павлу Прилучному задавали вопросы о том, как ему удалось стать известным актером, ведь о построении именно о такой карьеры мечтает большинство воспитанников лагеря. Конечно же, аудитория поинтересовалась, сколько зарабатывает артист. Актер сразу отметил, что это профессия сложная, поэтому она подходит только для целеустремленных людей, которые готовы долго и упорно добиваться своей цели. Приятным бонусом для детей стало то, что всех их внесли в базу данных настоящих актеров. Более того, одному активному мальчику Павел сразу предложил роль в фильме с его участием - Жёлтый глаз тигра.

Прилучный родился в Казахстане в семье тренера по боксу и хореографа. Осваивать профессию Павел начал в профильном училище Новосибирска. Сразу после завершения финальных экзаменов, молодой артист устремился покорять столичные театры и киностудии. В первое время актеру не доверяли серьезных ролей, поэтому чаще всего он снимался в рекламе. В процессе покорения Москвы, Павлу удалось усовершенствовать свои профессиональные навыки в знаменитом ГИТИСе. Широкая популярность и признание пришли к артисту после важной роли в фильме "На игре". Источник: Биография Прилучного Павла.

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