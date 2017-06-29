Администрация Зеленоградска показала на карте, где появится "западный городской парк"

Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа. В администрации Зеленоградского городского округа определились с участками земли, на которых расположится 'западный городской парк'.

Сейчас на этих участках земли городские власти расторгают договоры аренды с пользователями, попавшими в границы будущего парка. В границы проектируемого парка вошли земельные участки с кадастровыми номерами 39:05:010326:101, 39:05:010326:12 и 39:05:010326:183. Вид разрешённого использования участков заменят на 'Отдых (рекреация)'.

Разрешённое использование данных участков будет учтено в разрабатываемых в настоящее время проектах генерального плана и правил землепользования и застройки округа. Там обустроят места для отдыха и занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, наблюдения за природой.

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