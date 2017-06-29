Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных

29-06-2017 14:20

«Черняховскому водоканалу» грозит штраф за искусственное «дробление» закупки нефтепродуктов

29-06-2017 13:26

В Славском районе 16-летний скутерист сбил девушку

29-06-2017 12:49

Администрация Зеленоградска показала на карте, где появится "западный городской парк"

29-06-2017 12:36

«Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова

29-06-2017 12:20

В Калининграде в четверг отключали свет в зоопарке, не будет работать светофор (адреса отключений)

29-06-2017 12:17

Мечта о собственном жилье стала ближе: куда пристроить материнский капитал

29-06-2017 11:25

Увеличиваем пространство квартиры: реально ли остеклить балкон за один день

29-06-2017 10:20

Задержан калининградец, устроивший поножовщину в тубдиспансере

29-06-2017 10:11

Ни один сыр не соответствует ГОСТу: Роскачество огласило результаты проверки сорта "Российский"

29-06-2017 10:05

В правительстве рассказали, сколько пешеходных переходов отремонтируют в этом году

29-06-2017 10:03

В рейтинге безопасных для туристов стран Россия заняла 109-е место из 136

29-06-2017 09:45

На пл. Василевского столкнулись автомобиль и автобус, движение затруднено

29-06-2017 09:20

"Иванушки International", street food и фейерверк: программа празднования Дня города — 2017 в Калининграде

29-06-2017 09:05

Калининградские власти вспомнили о замороженном проекте расширения Восточной водопроводной станции

29-06-2017 08:54