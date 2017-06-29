В Калининграде в четверг отключали свет в зоопарке, не будет работать светофор (адреса отключений)

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В четверг, 29 июня, в Калининграде несколько улиц остались без света в связи с плановыми ремонтами.

Однако в самом учреждении нам сообщили, что электричество отключали утром, но уже дали, потому всё работает в штатном режиме. Руководство Калининградского зоопарка предупредили об отключении электроэнергии с 9:00 до 18:00.

Ожидается отключение света в здании КГТУ на ул. Среди других важных отключений — светофор на перекрёстке улиц Горького и Черняховского не будет работать с 13:30 до 18:00. Баранова, 43. Проф.

Зелёной – по этому адресу восстанавливают водоподогреватель. От горячего водоснабжения отключена высотка на Портовой, 6 – здесь плановые работы проводит 'Водоканал', а также дом №42-52 по ул.

Материал к публикации подготовил