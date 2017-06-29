Ни один сыр не соответствует ГОСТу: Роскачество огласило результаты проверки сорта "Российский"

Об этом сообщается в результатах исследования Роскачества. Специалисты российской системы качества исследовали сыры сорта 'Российский' и выяснили, что фальсификата на нашем рынке представлено гораздо меньше, чем продукции недозревшей и со следами антибиотиков.

В исследование вошли также образцы белорусского производства. Специалисты проверили 30 самых популярных брендов сыра сорта 'Российский', произведённых в Алтайском крае, республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Из этого можно сделать вывод, что все образцы в процессе перевозки и реализации хранились при правильной температуре — до +6 градусов. Ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий.

Тем не менее из 30 образцов девять не соответствовали действующему законодательству либо в отношении маркировки, либо имели превышения содержания регламентируемых антибиотиков. Кроме того, результаты исследования опровергли потребительский миф о повсеместной фальсификации сыра — растительные жиры найдены всего в 6% случаев.

Пока отрасль испытывает дефицит сырого молока, и мы ежегодно импортируем порядка 7 млн тонн молочной продукции, — говорит министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв. Для развития сыроварения в первую очередь необходимо обеспечить сыроделов качественным молоком. — Помимо насыщения внутреннего рынка, российские производители должны ставить себе задачу по повышению качества продукции, это гарантирует добросовестным предприятиям доверие потребителей и доступ к рынкам сбыта'.

23 образца произведены по техническим условиям и собственным стандартам производителей и имеют разного рода недостатки по качеству продукции, однако формально не могут быть признаны товарами с нарушением. Из 30 образцов лишь семь были произведены по ГОСТу, однако ни один из них не смог выполнить требований государственного стандарта.

Согласно результатам лабораторных испытаний, заявленному ГОСТу не соответствуют сыры 'Аппетитно Круглый Год', 'Белебеевский', 'Гордость вкуса', 'Киприно', 'Красная цена', 'Магнит' и 'Ровеньки'.

— Поэтому, по оценкам экспертов, производители всеми доступными методами снижают себестоимость сыра — в первую очередь за счёт снижения жирности молочного сырья и сокращения сроков вызревания сыра'. Сегодня сыр 'Российский' стал фактически биржевым товаром, где ключевую роль при выборе играет не качество продукта и репутация производителя, а цена, — говорит Максим Протасов, руководитель Роскачества.

сырных продуктов, которые продаются под видом натурального сыра. Одним из направлений исследования стало выявление фальсифицированной продукции, т.н. По результатам исследования потребительский миф о вездесущем пальмовом масле не подтвердился — наличие растительных жиров выявлено лишь в двух образцах — 'Аппетитно Круглый Год' и 'Магнит'.

— По нашим расчётам, дефицит молочного жира на рынке и, соответственно, объём фальсификата на рынке составляет 6% против 10% в 2015 году'. В данном случае результаты веерной проверки Роскачества подтвердили позицию Союзмолока об отсутствии массовой проблемы фальсификации молочных жиров, — заявил председатель правления союза Андрей Даниленко.

Роскачество тестировало образцы сыра на наличие антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), антибиотиков группы метронидазолов, а также группы сульфаниламидов. Однако в ходе исследования была выявлена отраслевая проблема — присутствие в продукте следов антибиотиков. Превышение норм технического регламента по содержанию антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено в четырёх образцах ('Аппетитно Круглый Год', 'Гордость дома', 'Просто сыр' и 'РОСТАГРОЭКСПОРТ').

Также, по результатам теста, в трёх образцах были обнаружены следы антибиотиков группы сульфаниламидов, которые не регламентируются российским законодательством. Кроме того, следы остатков антибиотиков тетрациклиновой группы были найдены ещё в восьми образцах.

Для сыра сорта 'Российский', изготовленного по ГОСТу, массовая доля жира в сухом веществе составляет 50%, если же на упаковке указано меньшее количество жира, это уже не классический 'Российский' сыр, а другой продукт. Один из распространённых методов снижения себестоимости продукции — уменьшение жирности.

Также отклонения от заявленной на этикетке жирности отмечены ещё у 17 образцов, которые изготовлены не по ГОСТу, а по техническим условиям. Исследование показало, что количество жира в сухом веществе не соответствует заявленному по ГОСТу в пяти образцах ('Аппетитно Круглый Год', 'Гордость дома', 'Киприно', 'Магнит', а также 'Ровеньки').

Показатель активной кислотности, который характеризует молочнокислый процесс, регламентируется действующим ГОСТом и является следствием срока созревания. Ещё одним массовым недостатком является недозрелость сыра. У данных образцов была обнаружена пониженная кислотность, что может говорить о сокращении срока созревания. Не соответствовали заявленному ГОСТу по показателю активной кислотности все семь образцов, сделанных по ГОСТу, а также ещё 15 образцов, которые формально не могут быть признаны товарами с нарушением, так как произведены по ТУ и СТО.

В то же время это подтвердили и органолептические испытания, которые оцениваются по стобалльной шкале, при этом сыр, набравший в сумме меньше 75 баллов или меньше 34 баллов только по вкусу и запаху, непригоден к реализации. Повышенное содержание соли по сравнению с государственным стандартом качества отмечено у 14 образцов из 30. Это товары под торговыми марками 'Белебеевский', 'Киприно' и 'Красная цена'. Среди исследованных образцов есть товары, изготовленные по ГОСТу, однако получившие лишь 33 балла за вкус и запах.

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