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» » «Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова

«Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова

Общество
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Большинство исков приняты судом. ФК «Открытие» подало в Арбитражный суд Калининградской области иски о банкротстве восьми компаний, связанных с Торговым домом «Европа» Вадима Быкасова.

«Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова

Речь идет о компаниях, специализирующихся на торговле одеждой: «Пегас» (учредитель — Вячеслав Смуров, выручка в 2015 году — 70 млн руб.), Международный финансовый Центр «Европа» (учредитель — Вадим Быкасов, выручка в 2015 году — 270 млн руб.), «Новая Европа» (учредители — Вадим Быкасов и Олег Попов, выручка в 2015 году — 178 млн руб.), «Торговый Центр «Европа» (основные учредители — Вадим Быкасов и Олег Попов, выручка в 2015 году — 480 млн руб.), «Гранд Мода» (учредители — Олег Попов и Алексей Суровегин, выручка в 2014 году — 53 млн руб., в 2015 году выручки не было), «Дом Обуви» (основные учредители — Андрей Парфенов, Вячеслав Смуров, и Олег Попов, выручка в 2015 — 18 млн руб.), «Магия» (основной учредитель — Вячеслав Смуров, выручка в 2015 году — 1,2 млн руб.) и ООО «Оптовик» (основные учредители — Андрей Парфенов и Вячеслав Смуров, выручка в 2015 году — 2 млн руб.).

Суд вынес определение об обоснованности требований о банкротстве компаний и рекомендовал должникам принять меры по погашению задолженности перед банком.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: «Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова
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«Открытие» подало иски о банкротстве фэшн-бизнеса Вадима Быкасова