Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных

Об этом сообщает центр погоды 'Фобос'. В Калининграде в ближайшие дни заметно похолодает.

В пятницу максимальная температура воздуха днём составит +15 (из-за грозы, которая пройдёт ночью), в субботу поднимется до +24, а в воскресенье вновь опустится до +15. 'В четверг территория Калининградской области окажется в тёплом секторе циклона, в зоне кратковременных дождей ливневого характера, временами переходящих в грозы с порывистым ветром', — сообщает портал. Все эти дни будут дождливыми.

Все дни вплоть до середины следующей недели будут дождливыми. По данным регионального Гидрометцентра, такого сильного похолодания не будет: температура воздуха составит +22…+23 градуса днём и +13…+17 ночью.

Кроме того, в пятницу, 30 июня, ветер усилится до 20 м/с. Ранее синоптики пообещали калининградцам проливные дожди.

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