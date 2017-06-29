«Черняховскому водоканалу» грозит штраф за искусственное «дробление» закупки нефтепродуктов

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Муниципальное предприятие «Черняховский водоканал» нарушило требования законодательства о контрактной системе закупок.

Как выяснилось, чтобы не проводить аукцион в электронной форме, предприятие искусственно «раздробило» закупки нефтепродуктов в январе и феврале 2017 года.

руб. Так, в течение 2 месяцев было заключено 5 договоров с одной и той же организацией на поставку бензина и дизельного топлива на общую сумму более 420 тыс.

Также в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров. Руководителю МП «Черняховский водоканал» внесено представление с требованием привлечь лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности. руб. Сумма штрафа за данное правонарушение для должностных лиц составляет 50 тыс.

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