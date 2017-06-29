Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров

Об этом в четверг, 29 июня, шла речь на постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты городского совета просят власти города разрешить водителям ездить на Октябрьский остров через правый съезд со Второй эстакады, без объезда через проспект Калинина.

Администрация пообещала посодействовать', — прокомментировал депутат Виталий Анучкин. 'Движение затруднено, есть конкретное предложение открыть движение через съезды №1 и №3, пока не будет производства работ по забивке свай.

Если автомобильный трафик не помешает строителям и не будет угрожать безопасности, то решение примут в ближайшее время. Исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства городской администрации Юрий Кондратьев сообщил журналистам, что подобная ситуация будет рассматриваться вместе с подрядчиком.

В администрации предупреждают людей, что это небезопасно. Сейчас калининградцы, вопреки запрещающим проезд знакам, время от времени используют съезд для проезда на Остров со Второй эстакады.

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