«Живой Кёнигсберг»

Особенности дизайна и внутреннего наполнения шкафов-купе
29-06-2017 19:54  
Недвижимость Испании: перспективы и особенности рынка
29-06-2017 19:46  
В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге
29-06-2017 19:42  
Калининградка ищет улетевшего говорящего попугая жако (фото)
29-06-2017 19:42  
В Калининградской области прошёл ливень с грозой (фото, видео)
29-06-2017 19:10  
Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ
29-06-2017 17:11  
В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом
29-06-2017 17:00  
Военное следственное управление СК России по Балтфлоту ищет свидетелей драки на ул. Киевской
29-06-2017 16:36  
Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2
29-06-2017 16:32  
Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров
29-06-2017 15:43  
Именные люки и сверхпрочные трубы: в мэрии показали технические новинки для Калининграда
29-06-2017 15:36  
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
29-06-2017 14:20  
Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности
29-06-2017 14:13  
Сергей Щепетильников ушел с поста главы администрации Черняховска
29-06-2017 14:09  
В Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на G20
29-06-2017 14:06  
» » Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров

Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров

Общество
147
0

Об этом в четверг, 29 июня, шла речь на постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты городского совета просят власти города разрешить водителям ездить на Октябрьский остров через правый съезд со Второй эстакады, без объезда через проспект Калинина.

Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров

Администрация пообещала посодействовать', — прокомментировал депутат Виталий Анучкин. 'Движение затруднено, есть конкретное предложение открыть движение через съезды №1 и №3, пока не будет производства работ по забивке свай.

Если автомобильный трафик не помешает строителям и не будет угрожать безопасности, то решение примут в ближайшее время. Исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства городской администрации Юрий Кондратьев сообщил журналистам, что подобная ситуация будет рассматриваться вместе с подрядчиком.

В администрации предупреждают людей, что это небезопасно. Сейчас калининградцы, вопреки запрещающим проезд знакам, время от времени используют съезд для проезда на Остров со Второй эстакады.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров