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Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2

Общество
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Речь идёт о позиции главного врача горбольницы № 2, Дома ребенка и Городской станции скорой медицинской помощи. Областной минздрав объявил конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей трех учреждений здравоохранения в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте правительства области.

Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2

Отбор кандидатов планируется провести летом в два этапа: сначала будут обработаны документы заявок, затем с претендентами проведут личное собеседование, во время которого им предстоит защитить программу развития медицинского учреждения.

О таких инициативах региональных властей сообщал депутат регионального парламента Михаил Чесалин. Отметим, что весной 2017 года в СМИ обсуждалось возможное закрытие областного Дома ребенка. Однако врио министра по социальной политике Илья Баринов позже опроверг эти предположения.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2
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Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2