В Калининградской области прошёл ливень с грозой (фото, видео)

Читатели LiveKenig поделились фотографиями непогоды. В четверг, 29 июня, в Калининградскую область пришёл ливень с грозой.

К Калининграду она подошла спустя час. Около 16:00 грозу зафиксировали в посёлке Железнодорожный. Грозу сопровождал сильный ливень.

Так, в Москве настолько сильного дождя не было с прошлого века. Ливневые дожди в четверг прошли в различных регионах Европы и европейской части России. В Вильнюсе вода срывала с колодцев канализационные люки, а маршруты общественного транспорта изменили из-за погодных условий.

Прогнозируется дождь и сильный ветер. Синоптики обещают, что непогода в Калининграде сохранится ещё несколько дней.

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