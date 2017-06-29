В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге

Почему наш областной центр по этому показателю обгоняет большинство других крупных городов северо-запада России, и как калининградцы могут минимизировать ежемесячные платежи? Тариф на услуги центрального отопления, который вступает в силу с 1 июля 2017 в Калининграде, составит 2264,54 рубля (с учетом НДС) за гигакалорию. Об этом в четверг, 29 июня, во время брифинга рассказал замдиректора МП 'Калининградтеплосеть' Дмитрий Ротарь.

Складывается итоговая сумма из трат по нескольким статьям. Тариф на теплоснабжение по отношению к прошлогоднему вырос на 3,4%. При этом 13,6% - заработная плата сотрудников предприятия и 0,5% - прибыль организации. Основную долю в размер тарифа вносят расходы на топливо (газ, мазут, уголь, дизельное топливо), а также электроэнергию, воду и покупную энергию – 63,7 % от суммы тарифа.

Больше, чем у нас, тарифы на тепло только в Мурманске и в Ленинградской области. Оказалось, что среди других субъектов СЗФО Калининград находится на третьем месте. Зато тариф в Санкт-Петербурге примерно в 1,5 раза меньше.

Рост стоимости газа за указанный период составил 48%', – отметил Ротарь. 'Мы провели анализ изменения составляющих тарифа начиная с 2010 года по отношению к 2016 году.

А доля покупного тепла в общем объеме производства составляет порядка 40%', – посетовал Ротарь. 'То есть мы, покупая теплоэнергию у ТЭЦ-1, доплачиваем, продавая ее потребителям.

Например, реальная себестоимость одной гигакалории, произведенной на угольной котельной, составляет от 3 до 7 тысяч рублей – в зависимости от объёма, который она производит. Много добавляют к тарифу не модернизированные (угольные или мазутные) котельные. Причём в 'межотопительном сезоне' эта себестоимость вырастает в разы, потому что работает полноценно котёл, а объём производимой им энергии несопоставим с объемом потребления.

Цена энергоносителей, которые к нам поступают, не такая же, как в других регионах России. 'У нас разница в структуре тарифа обусловлена двумя границами между Калининградской областью и 'большой землёй'. – Да, действительно, в Пскове, например, тариф дешевле. Мы на третьем месте по цене за газ, – подчеркнул Ротарь. А себестоимость одной гигакалории, произведенной на дизельной котельной – 8 тысяч рублей'. Но надо понимать, что у них там два больших теплоносителя, а у нас в структуре присутствуют и угольные, и мазутные, и дизельные котельные.

Эта плата для всех домов разная и формируется по двум сценариям: для домов с прибором учета и для домов без таких приборов. Потребителя волнует не только тариф, но и то, сколько он платит за отопление одного квадратного метра своей жилплощади.

Тут задача, чтобы как можно меньше этих гигакалорий поступило в дом. В первой ситуации имеет значение конечное количество тепловой энергии, которое дом потребил. Отметим, что в Калининграде сегодня более 75% домов оснащены приборами учета.

В январе предприятие, проведя анализ, увидело, что огромное количество многоквартирных домов потребляет больше норматива примерно в 1,5 раза', – отметил Ротарь. 'Наша задача до стены здания привести ресурс, необходимый для оказания услуги надлежащего качества внутри дома.

В 95-97% всему виной был неработающий неработающий регулятор температуры горячей воды. Как показала практика, в 95-97% случаев у домов, где наблюдалось сверхнормативное потребление, была нарушена система энергоприема.

То есть отапливалась прогонка горячей воды внутри системы. 'Это означает, что вода внутри дома, в том числе и в ночное время, циркулируя, остывала. Следить за его исправностью должна управляющая компания', – говорит чиновник. Вот как раз для снижения потребления домом тепла в таких случаях и нужен регулятор.

Но всё равно, после такой работы с УК больше чем в два раза увеличилось количество домов, которые стали потреблять ниже норматива', – заявил Ротарь. 'Конечно, сказалось и потепление в марте.

Но минимальный шаг, который необходим – это приведение в порядок энергопринимающей установки, то есть налаживание работы дроссельных устройств, чтобы объект принимал только тот объём тепла, который ему необходим', – отметил Ротарь. 'В идеале надо устанавливать новый автоматизированный тепловой пункт.

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