«Живой Кёнигсберг»

Особенности дизайна и внутреннего наполнения шкафов-купе
29-06-2017 19:54  
Недвижимость Испании: перспективы и особенности рынка
29-06-2017 19:46  
В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге
29-06-2017 19:42  
Калининградка ищет улетевшего говорящего попугая жако (фото)
29-06-2017 19:42  
В Калининградской области прошёл ливень с грозой (фото, видео)
29-06-2017 19:10  
Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ
29-06-2017 17:11  
В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом
29-06-2017 17:00  
Военное следственное управление СК России по Балтфлоту ищет свидетелей драки на ул. Киевской
29-06-2017 16:36  
Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2
29-06-2017 16:32  
Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров
29-06-2017 15:43  
Именные люки и сверхпрочные трубы: в мэрии показали технические новинки для Калининграда
29-06-2017 15:36  
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
29-06-2017 14:20  
Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности
29-06-2017 14:13  
Сергей Щепетильников ушел с поста главы администрации Черняховска
29-06-2017 14:09  
В Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на G20
29-06-2017 14:06  
» » Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ

Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ

Общество
59
0

Об этом сообщает ТАСС. Иранское телевидение опубликовало снимки, подтверждающие гибель лидера группировки 'Исламское государство' (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ

Это два снимка дела и два прижизненных фото аль-Багдади. Фотографии появились на сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ в четверг, 29 июня.

В Минобороны РФ сообщалось, что по предварительным данным, в конце мая в Сирии в результате авиаудара уничтожили лидера ИГ и 300 боевиков.  Как сообщает издание, ранее источники подтвердили гибель главаря группировки, сославшись на представителя главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе 'Аль-Кудс', подразделения ВС Ирана.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Телевидение Ирана опубликовало снимки подтверждающие гибель главаря ИГ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ