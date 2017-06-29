Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ

Об этом сообщает ТАСС. Иранское телевидение опубликовало снимки, подтверждающие гибель лидера группировки 'Исламское государство' (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Это два снимка дела и два прижизненных фото аль-Багдади. Фотографии появились на сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ в четверг, 29 июня.

В Минобороны РФ сообщалось, что по предварительным данным, в конце мая в Сирии в результате авиаудара уничтожили лидера ИГ и 300 боевиков. Как сообщает издание, ранее источники подтвердили гибель главаря группировки, сославшись на представителя главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе 'Аль-Кудс', подразделения ВС Ирана.

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