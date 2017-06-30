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Администрация Калининграда решила переложить строительство двух улиц в Московском р-не на застройщика Владимира Рубана

Общество
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У. Власти Калининграда решили откорректировать инвестиционный контракт с ЗАО «Акфен» и ООО «Атлант», касающийся застройки территории в районе ул. Кошевого и проектируемой ул. Громовой - О. Администрация предложила застройщику самостоятельно спроектировать и построить подъездные дороги. Понартской. Часть из них, касающаяся расходов на проектирование, будет компенсирована застройщику. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 250 млн руб. Соответствующее предложение обсудили сегодня на заседании комиссии по градорегулированию и землепользования Городского совета Калининграда.

Администрация Калининграда решила переложить строительство двух улиц в Московском р-не на застройщика Владимира Рубана

С учетом предложения администрации, объем предоставляемого жилья будет пропорционально снижен на уровень инвестиций в строительство инфраструктуры или до 9 %. В первоначальной версии соглашения, заключенного еще в 2004 году, было прописано обязательство застройщиков передать в казну Калининграда 10 % квартир.

кв. «Так как участок большой и на нем планируется построить 116 тыс. Поэтому 9 % будут составлять где-то 10-11 тыс. м жилья, а проекты еще в работе, поэтому метры будут уточняться. м. кв. Цены тоже будут расти и меняться, как это происходит по факту ввода домов, планируем, что доля города будет порядка 450 млн руб.», - пояснил депутат Евгений Верхолаз.

Кошевого до пересечения с ул. Фактически ООО «Атлант», именно эта компания фигурирует в новой редакции инвестиционных условий, предстоит удлинить ул. Понартской. Понартской и построить дорогу непосредственно на ул. Обустройство нового участка ул. По словам председателя комитета экономики и финансов администрации города Натальи Дмитриевой, экспертизой подтверждена сметная стоимость строительства только одной из двух дорог. Кошевого от пересечения с ул. О. Карамзина до ул. Н. По планам Евгения Верхолаза, стоимость создания дороги на Понартской составит около 200 млн руб. Понартской оценено в сумму 63 млн руб.

Окончательное решение по нему будет приниматься на заседании городского совета депутатов Калининграда. Комиссия по градорегулированию единогласно согласилась поддержать внесение изменений в инвестиционный контракт.

Администрация не успевает выполнить свои обязательства по строительству дорог, которые необходимы застройщику в этом микрорайоне. «Насколько я понимаю, участок, в границах Кошевого-Понартской много лет простаивал, а сейчас строительство там идёт большими темпами. В итоге дороги будут, это хорошо, но город получит меньше квартир», - прокомментировал решение комиссии председатель Горсовета Андрей Кропоткин. Необходимые средства, 250 млн руб., довольно большая сумма, мы и не можем выделять такие деньги на строительство дорог из бюджета города.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Администрация Калининграда решила переложить строительство двух улиц в Московском р-не на застройщика Владимира Рубана
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Администрация Калининграда решила переложить строительство двух улиц в Московском р-не на застройщика Владимира Рубана